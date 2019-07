Cearense Carol Horta e Ângela estreiam com vitória fácil nos Jogos Pan-Americanos de Lima

A dupla brasileira formada por Carolina Horta e Ângela (CE/DF) estreou com vitória no torneio feminino do vôlei de praia dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, nesta quarta-feira (24.07), na capital peruana. Elas superaram a dupla Mannika/Valenciana, das Ilhas Virgens, por 21/8, 21/7, em 22 minutos. O triunfo pelo grupo C aconteceu na arena central da modalidade.

Carol Horta e Ângela voltam à quadra pela fase de grupos já nesta quinta-feira (25.07), quando enfrentam as chilenas Rivas e Mardones, às 16h (de Brasília). O time chileno estreou com vitória sobre as mexicanas Orellana e Revuelta por 2 sets a 0 (21/19, 21/15).

Carolina Horta foi a principal pontuadora do duelo, anotando 11 em ataques e outros quatro em aces. A bloqueadora cearense, que foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto-2015, analisou a vitória tranquila na estreia, com o desafio de encarar um clima mais frio, pouco comum nos torneios disputados no Brasil.

“Estamos mais adaptadas com muito sol e calor, no nosso país a maioria dos lugares é assim. Com essa temperatura há uma demora maior para aquecer, é preciso começar os exercícios antes. E a roupa por baixo limita um pouco o movimento, mas estamos acostumadas. Temos que nos adaptar. Nosso esporte é isso, saber lidar com todos esses fatores externos”, disse.

Ângela, que anotou 13 pontos, comentou sobre a responsabilidade de representar o país com mais medalhas na modalidade nos Jogos Pan-Americanos.

“O Brasil sempre entra como um dos favoritos nas competições de vôlei de praia, mas treinamos muito para estarmos aqui. Essa vitória com um placar mais elástico foi devido ao trabalho bem feito na preparação no Brasil. Temos que entrar com muita atenção, independente do adversário, concentradas. E com essa energia boa que faz toda a diferença”, destacou a defensora brasiliense.

O formato de disputa do vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos 2020 acontece da seguinte maneira: as 16 duplas de cada gênero serão divididas em quatro grupos de quatro. O primeiro colocado de cada chave avança direto às quartas de final. Segundos e terceiros disputam uma rodada eliminatória extra, de oitavas de final. Na sequência ocorrem as semifinais e posteriormente as disputas pelas medalhas de bronze e ouro.