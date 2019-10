Ceará x Vasco: mais de 18 mil ingressos vendidos de forma antecipada

View this post on Instagram

Amanhã todos os caminhos levam à Arena Vozão! Já foram 18.177 INGRESSOS VENDIDOS. Cuida e garante o teu também! 👊🏽⚫⚪ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ◼ Torcida do Ceará ▪ Superior Norte: ESGOTADO ▪ Superior Central: ESGOTADO ▪ Inferior Norte: R$ 30,00 / R$ 15,00 ▪ Inferior Central: ESGOTADO ▪ Inferior Sul: R$ 30,00 / R$ 15,00 ▪ Especial: R$ 60,00 / R$ 30,00 ▪ Premium: R$ 140,00 e R$ 70,00 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ◼ Torcida visitante: ▪ Superior Sul: R$ 80,00 / R$ 40,00 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➜ As recargas para o plano Time do Povo estão liberadas até hoje às 17 horas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➜ PONTOS DE VENDA: ▪ Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota; ▪ Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas; ▪ Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito; ▪ Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro; ▪ Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE. ▪ Ingresso ONLINE: cearasc.com/ingresso (Somente INTEIRA). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➜ Mais informações sobre setores: cearasc.com ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #CearáSC | #CearáTimedoPovo