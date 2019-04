Ceará x Náutico: mais de 12 mil ingressos são vendidos de forma antecipada

O Ceará enfrenta o Náutico, neste sábado (6), pelas quartas da Copa do Nordeste. Com partida realizada na Arena Castelão, às 18h30, o clube anunciou a venda antecipada de 12.725 ingressos na tarde desta quinta. O regulamento da competição prevê jogo único e pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar.

Para aproveitar a força da torcida, a diretoria alvinegra realizou uma promoção, com bilhetes custando até R$ 5. O Vovô tem a vantagem de decidir em casa porque fez a melhor campanha do torneio na fase de grupos, somando cinco vitórias em oito jogos, além da liderança do Grupo B, com 18 pontos. No mesmo chaveamento, o time pernambucano terminou na 4ª posição, com 13 somados.

Uma classificação do Ceará também leva o confronto para a capital cearense, em nova partida única. Eliminado da Copa do Brasil, o time concentra as forças na Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, onde disputa a semifinal com o Floresta, quarta-feira (10), na Arena Castelão, às 21h30 - o jogo de ida foi 2 a 2.

Valores dos ingressos contra o Náutico:

Torcida do Ceará

- Cadeira superior central: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia);

- Cadeira superior norte: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia);

- Cadeira inferior norte: R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia).

- Cadeira inferior central: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia);

- Cadeira especial: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

- Cadeira Premium: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)

Torcida Visitante

- Cadeira especial: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Pontos de venda:

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE

- Escolinha Fábrica de Craques - Rua Major Weyne, 1040 (sede do clube)