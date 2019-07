Ceará x Fortaleza pela Série A: confira preços dos ingressos e onde comprar

As vendas dos ingressos para o primeiro Clássico-Rei da Série A do Brasileiro estarão disponíveis nesta quarta-feira (24), à partir das 10 horas. No dia 3 de agosto (sábado), Ceará e Fortaleza entram em campo, às 19 horas, na Arena Castelão. A partida é válida pela 13ª rodada da competição. Confira abaixo informações de setores liberados, acessos e valores das entradas.

ACESSOS TORCIDA DO CEARÁ

Cadeira superior norte (portões P, R e N): R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Cadeira Superior Central (L e J): R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Cadeira Inferior Norte (portões M, O e Q): R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Cadeira Inferior Central (portões K e I): R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Cadeira Especial (portão A2): R$ 80,00(inteira) e R$ 40,00 (meia)

Cadeira Premium (portões A1 e A2): R$ 160,00(inteira) e R$ 80,00 (meia)

ACESSOS TORCIDA DO FORTALEZA

Cadeira Superior Sul (portões B, D e F): R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Cadeira Inferior Sul (portões C e E): R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

PONTOS DE VENDA

Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú-CE