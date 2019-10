Ceará x Fluminense tem ingressos à venda a partir deste domingo (27); veja preços e onde comprar

Neste domingo (27), iniciam-se as vendas para a partida entre Ceará e Fluminense. Com preço promocional, a torcida alvinegra poderá comprar as entradas a partir de R$ 10. No fim de semana, os ingressos estarão disponíveis somente nas lojas da sede do clube e do Shopping Aldeota. A partir de segunda (28), todos os pontos terão ingressos à venda. Confira os valores das entradas, de acordo com os respectivos setores, e pontos de venda.

Valores de ingressos

Torcida do Ceará

Cadeira Inferior Norte (portões M e O): R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Cadeira Inferior Central (portões I e K): R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Cadeira Inferior Sul (portão E): R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Cadeira Especial (portão A2): R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Cadeira Premium (portão A4): R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

Obs.: Os setores superiores terão as vendas disponibilizadas somente se houver demanda.

Torcida do Fluminense

Cadeira Especial (portão A5) R$ 60 (inteira) e 30 (meia)

Pontos de venda

Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

Fábrica de Craques, Rua Major Weyne, 1040 - Porangabuçu

Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

Loja Oficial Sou Mais, Rua 45, 63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE.

Ceará e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30, na Arena Castelão. O confronto será decisivo para ambas as equipes, que se encontram em situação semelhante na tabela. Com o mesmo número de pontos, vitórias e derrotas, o Ceará (15º) tem vantagem na classificação, pois leva a melhor no saldo de gols. Em 16º, o Fluminense vem pressionado para superar sequência de três jogos sem vencer.