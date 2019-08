Ceará x Flamengo registra maior renda do futebol cearense em 2019

A partida entre Ceará e Flamengo, neste domingo (25), registrou um recorde para o futebol cearense em 2019. O duelo na Arena Castelão com mando de campo alvinegro garantiu a maior renda bruta da temporada no esporte local e também o segundo maior público da temporada.

Ao todo, 49.986 mil torcedores estiveram presentes no estádio, número inferior apenas à marca do próprio Ceará e se torna o 7º maior público pagante da Série A do Brasileiro. O recorde atual foi obtido no aniversário de 105 anos do clube, dia 2 de julho, quando 49.908 espectadores acompanharam o jogo com o Santos.

Em termos de receita, a partida diante do Flamengo é a maior arrecadação já alcançada no Estado neste ano, totalizando R$ 2.119.235,00.

Ranking estadual de público PAGANTE em 2019

- Ceará 0x1 Santos: 49.908 | Série A de 2019

- Ceará x Flamengo: 48.986 | Série A de 2019

- Ceará 0x1 Fortaleza: 42.197 | Cearense de 2019

- Fortaleza 0x1 São Paulo: 41.975 | Série A de 2019

- Fortaleza 1x3 Corinthians: 40.452 | Série A de 2019