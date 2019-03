Ceará x Atlético/CE: o que você precisa saber sobre o jogo de hoje

A partir das 20h, Ceará e Atlético/CE se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Cearense. A Arena Castelão, na capital cearense, será o palco da partida. Confira tudo que você precisa saber sobre o jogão:

SITUAÇÃO DO CEARÁ

O Vovô vive grande fase na temporada. Invicto há 10 partidas e liderando o Estadual, os comandados de Lisca precisam de mais uma vitória para garantirem vaga na semifinal do Campeonato Cearense. A classificação alvinegra é tida como prioridade para a equipe poder focar na Copa do Brasil e Nordestão.

MOMENTO DO ATLÉTICO/CE

Ocupando a 4ª posição com sete pontos, três menos que o Vovô, a partida é tida como fundamental para levar o time ao mata-mata. Com atletas recuperados de lesão e a vitória sobre o Horizonte por 3 a 0 na última rodada, a equipe promete uma postura ofensiva diante do líder.

ARBITRAGEM

Um trio cearense comanda a arbitragem de Ceará e Atlético/CE. O juiz principal é Gleysto Gonçalves, auxiliado por Armando Lopes e Marco Aurélio.

TRANSMISSÃO

A partida será transmitida em tempo real no site do Diário do Nordeste e ao vivo na Rádio Verdinha AM 810.