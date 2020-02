Ceará viaja sem Rodrigão, Tiago e Rick para enfrentar o Oeste

A delegação do Ceará embarcou para São Paulo sem três atletas para enfrentar o Oeste: o zagueiro Tiago Pagnussat e os atacantes Rick e Rodrigão. Os dois primeiros estão em processo de recuperação de lesões, enquanto o último foi barrado por opção técnica para a partida desta quarta-feira (19), às 21h30, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Reserva nas três partidas passadas, Rodrigão chegou com expectativa de ser o camisa 9 alvinegro, mas perdeu espaço após as atuações. Sob o comando de Argel, iniciou como titular e foi sacado depois. Já com Enderson, entrou no 2º tempo do duelo com o Bahia.

O Vovô finaliza a preparação para o duelo no CT do Palmeiras, em São Paulo. Caso avance de fase, o time conquista mais R$ 1,03 milhão. Na estreia, quando eliminou o Bragantino/PA fora de casa, havia somado R$ 950 mil.