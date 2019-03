Ceará vende mais de 8 mil ingressos antecipados para jogo contra o Corinthians

O jogo entre Ceará e Corinthians, que acontece na noite de quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, deve contar com um bom público nas arquibancadas, para o duelo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil. De acordo com a assessoria de imprensa do Alvinegro de Porangabuçu, já forma vendidos 8.722 ingressos de forma antecipada, até o início da noite de hoje.

A expectativa para este jogo, é de um público superior a 30 mil pagantes. A carga total de ingressos é de 50 mil, sendo 7 mil para a torcida visitante.

Os valores para a torcida alvinegra partem de R$ 20,00 (meia superior norte e central). Para a torcida visitante, que devem ocupar o setor superior sul, o ingresso custa R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia).

Os bilhetes podem ser adquiridos nas lojas oficiais do Ceará ou pela internet, através do link http://cearasc.com/ingresso.

Confira os valores e pontos de venda dos ingressos:

Torcida do Ceará:

1. Cadeira superior norte e central - R$ 40,00 (Inteira) e R$ 20,00 (Meia);

2. Cadeira inferior norte - R$ 50,00 (Inteira) e R$ 25,00 (Meia);

3. Cadeira inferior central (Bossa nova) - R$ 60,00 (Inteira) e R$ 30,00 (Meia);

4. Cadeira premium - R$ 140,00 (Inteira) e R$ 70,00 (Meia) ;

5. Cadeira especial - R$ 70,00 (Inteira) e R$ 35,00 (Meia).

- Torcida Visitante:

6. Cadeira superior sul- R$ 100,00 (Inteira) e R$ 50,00 (Meia).

Pontos de vendas:

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE

- Escolinha Fábrica de Craques - Rua Major Weyne, 1210 (sede do clube)