Ceará venceu o Flamengo em pleno Maracanã lotado no último confronto entre as equipes

Na medida que vai se aproximando o duelo contra o Flamengo, às 19 horas do próximo domingo (25), no Castelão, a expectativa dos torcedores do Ceará só aumenta. A motivação é alta para o duelo não somente pelo bom momento do clube no Brasileirão - com duas vitórias nos últimos três jogos - mas também pela lembrança positiva do mais recente confronto entre as equipes, que teve o Alvinegro como vencedor.

A última vez que Ceará e Flamengo se enfrentaram foi há quase um ano, no dia 2 de setembro de 2018, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela manhã de domingo, o Vovô surpreendeu e bateu o Rubro-Negro por 1 a 0 em pleno Maracanã lotado.

Ao todo, 61.277 torcedores estavam presentes no estádio (sendo 55.147 pagantes) e assistiram ao gol marcado por Leandro Carvalho, aos 45 minutos do segundo tempo, em chute de fora da área que enganou o goleiro Diego Alves. O atacante tem boas chances de ser titular no domingo.

Aquela partida, que teve ainda o goleiro Everson como grande destaque, marcou o início de uma arrancada determinante para o Alvinegro fugir do rebaixamento e é, até hoje, lembrada como um marco na campanha histórica do Vovô.

Assim como o último duelo, a expectativa é que o estádio esteja lotado para o reencontro entre as duas equipes. Ontem, o Ceará informou que restavam apenas 200 dos 50 mil ingressos colocados à venda para a partida. Deste total, 14 mil são destinados aos sócios-torcedores do Vovô.