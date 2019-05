Ceará vence Tiradentes/PI por 1 a 0 e avança no Brasileiro Feminino

O Ceará está classificado para as oitavas de finais do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2. As meninas do Vozão garantiram vaga hoje à tarde ao vencer o Tiradentes/PI por 1 a 0, gol de Fátima, no estádio Presidente Vargas.

Com os resultado pela 5ª e última rodada, as Alvinegras seguem invictas no certame com 4 vitórias e um empate, terminando como líderes do Grupo 1 com 13 pontos conquistados e 87% de aproveitamento.

Agora, o time espera o sorteio da CBF para conhecer o rival nas oitavas de final da Série A2 do Brasileiro Feminino. Os jogos estão marcados para os dias 12 e 19 de maio.