Ceará vence São Caetano e fica próximo de se classificar para a 2ª fase da Copinha

Em duelo válido pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Ceará venceu o São Caetano e se aproximou da classificação para a segunda fase da disputa. Pedro Igor foi autor do gol do êxito alvinegro.

Agora líder do Grupo 31 pontos com seis pontos, o Vovô conquistou mais um resultado positivo na Copinha. Depois de ter vencido o Canaã-BA por 2 a 1 em sua estreia, o time de Porangabuçu ganhou da equipe paulista na segunda rodada do certame de juniores.

Com o resultado, o time cearense chegou aos seis pontos, subiu para a liderança de seu grupo e pode se classificar para a fase seguinte da disputa com apenas um empate no jogo de sexta (10) diante do Nacional-SP. O time paulista é o terceiro colocado com os mesmos três pontos do São Caetano, na vice-liderança.

O Ceará disputa a terceira e última rodada da primeira fase nesta sexta (10), quando enfrenta o Nacional, às 15h15, no estádio Comendador Souza, na Zona Oeste de São Paulo.