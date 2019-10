Ceará vence Fortaleza por 2 a 1 na estreia do Campeonato Cearense Feminino

O Campeonato Cearense Feminino começou bem para o Ceará. As Meninas do Vovô bateram o rival Fortaleza por 2 a 1 neste domingo (20), no estádio Elzir Cabral. Com os primeiros 3 pontos, a equipe alvinegra comandada pelo ex-jogador Sergio Alves assume a 3ª posição na tabela de classificação da competição.

Os gols do Ceará foram marcados pela lateral esquerda Valeska Bebê, aos 21 minutos da 1ª etapa e pela zagueira Juliana Moraes aos 5 do 2º tempo. No fim da partida, atacante do Leão, Elizete, descontou para a equipe tricolor.

O Cearense Feminino tem dois turnos, com a final do 1º no dia 6 de novembro entre os primeiros colocados dos 5 times que disputam: Ceará, Fortaleza, São Gonlaço, Tianguá e Menina Olímpica. A final do 2º turno será dia 4 de dezembro, com a decisão entre os vencedores dia 7 de dezembro.

O próximo adversário das Meninas alvinegras é contra o Meninas Olímpicas, neste domingo (27), às 15h30, na Cidade Vozão, em Itaitinga.