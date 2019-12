Ceará vence Fortaleza e conquista bicampeonato Cearense Feminino de forma invicta

O Clássico-Rainha marcou a final do 2º turno do Campeonato Cearense Feminino, nesta segunda-feira (9), no estádio Presidente Vargas. Superior em campo, o Ceará derrotou o Fortaleza pelo placar de 3 a 0 com gols de Edna, Jady e Daiane.

Campeão do primeiro turno da disputa estadual, o Vovô voltou a comemorar ao fim do duelo entre alvinegras e tricolores em jogo que valia a taça do 2º turno. Desta forma, o Alvinegro de Porangabuçu se tornou campeão "arrastão" do campeonato.

No ano passado, as defensoras do uniforme preto e branco também levantaram o troféu Estadual após empate por 2 a 2 com o Tiradentes em disputa que também foi realizada no PV.

Agora bicampeães, a campanha invicta alvinegra é de se parabenizar. No total de nove confrontos, foram 43 gols feitos contra apenas três levados, tendo um saldo super posivito de 40 tentos.

Em seu primeiro ano em retorno ao futebol feminino, o Tricolor do Pici também trilhou um belo caminho. Foram nove partidas com 29 gols a favor e 12 sofridos.

Nos duelos entre Leão e Vovô, o Ceará levou a melhor. Foram quatro jogos com quatro vitórias do alvinegro.