Ceará vence Corinthians pelo Brasileiro de Aspirantes

O Ceará venceu sua segunda partida no Campeonato Brasileiro de Aspirantes Sub-23. Na tarde desta quinta-feira, 13/06, no Estádio Parque São Jorge, em São Paulo, o Vozão derrotou o Corinthians por 2 a 0 e chegou aos sete pontos na competição nacional.



O primeiro tempo do jogo começou bastante disputado, mas com o Ceará tomando as ações da partida. Porém, a primeira etapa não foi de muitas chances de lado a lado e acabou em zero a zero. Na segunda etapa, o Vovô abriu o placar logo aos 18 minutos, com Rafael Carvalheira, de pênalti. O camisa 10 alvinegro anotou seu terceiro gol no campeonato. Aproveitando sua maior intensidade dentro da partida, o Ceará abriu 2 a 0 com o volante Marco Antonio.



Após ampliar a vantagem, o Vovô controlou bem a partida e só esperou o apito final para comemorar a segunda vitória no campeonato.



Com a vitória, o Ceará assume a vice-liderança do Grupo B. O Vozão volta a campo na próxima sexta-feira, 21/06, às 15h, contra o Paraná, no Estádio Presidente Vargas.