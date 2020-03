Ceará vence concorrência e acerta contratação do atacante Cléber, artilheiro do Campeonato Cearense

O atacante Cléber tem destino definido: o atleta será jogador do Ceará em 2020. O acerto do Alvinegro com o centroavante ocorreu no início da noite desta quarta-feira (4), em reunião realizada na capital cearense, envolvendo a cúpula de futebol do Vovô, o jogador e seus representantes.

Na ocasião, o Ceará apresentou oficialmente a proposta de acerto em definitivo com o atleta, com vínculo de três anos de duração e um salário consideravelmente superior ao que ele recebia no Barbalha, seu antigo clube. Ele rescindiu contrato na última terça-feira (3).

O Ceará vence a concorrência de clubes como Fortaleza, Ferroviário, Goiás e Vasco, que tinham interesse no atleta, segundo informou o presidente do Barbalha, Lúcio Barão.

O Tricolor do Pici chegou a consultar a situação do jogador ainda no domingo (1), em conversas informais no estádio Presidente Vargas, após o Fortaleza vencer o Barbalha por 4 a 2, pelo Estadual. Cléber foi autor de um gol.

Em 13 jogos no estadual, Cléber marcou 7 vezes. O atacante teve passagens pelo Icasa, Barbalha, Guarani de Juazeiro, Vitória, Concórdia e Guarany de Sobral antes de voltar à Raposa. O próximo compromisso do Barbalha é diante do Ceará, na 6ª rodada do Cearense, dia 25 (quarta-feira), no Inaldão.

Aos 23 anos, Cléber é centroavante, tem 1,93m de altura e bom porte físico. Mesmo assim, tem também mobilidade e capacidade de jogar fora da área.

Ele chega ao Vovô para disputar posição com Rafael Sóbis, Rodrigão, Bergson e Cristiano, opções atuais que o técnico Enderson Moreira tem no elenco para a posição.