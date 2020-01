Ceará vence Canaã de virada na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A caminhada do Ceará na Copa São Paulo de Futebol Júnior começou com vitória. Diante do Canaã/BA neste sábado (4), o Vovô saiu atrás do placar, mas mostrou poder de reação e bateu o time baiano por 2 a 1 com dois gols do volante Marco Antonio.

Com o resultado, o time de Porangabuçu assumiu a vice-liderança do grupo 31, que tem o São Caetano na ponta pelo saldo de gols. O próximo adversário é justamente o líder, em confronto na terça-feira (7), às 15h15, no estádio Comendador Souza.

O Vovô fecha participação no chaveamento diante do Nacional/SP, na sexta (10). O duelo também está marcado para as 15h15, no mesmo estádio.





O jogo

O confronto nordestino começou muito movimentado na Copinha. Logo aos 2, o atacante Pablo Nobre aproveitou cruzamento e abriu o marcador para o Canaã.

A resposta alvinegra ocorreu 10 minutos depois. Também em bola alçada na área, o capitão Marco Antonio escorou de primeira deixando tudo igual no 1º tempo.

Na volta do intervalo, a intensidade da partida se manteve. O Canaã tentou administrar mais a posse, enquanto o Ceará apostou no contra-ataque.

A estratégia alvinegra funcionou e, em uma escapada pela lateral, Lucas Viana girou sobre a marcação, invadiu a grande área e foi derrubado. A responsabilidade da cobrança de pênalti foi de Marco Antonio. Em cobrança firme no canto esquerdo, o volante virou a partida: 2 a 1.

No fim, o Canaã acelerou o ritmo, mas parou no goleiro André Luíz. O Vovô atuou com maturidade para segurar o marcador e conquistar a vitória na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior.