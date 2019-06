Ceará vence a primeira partida da semifinal do Cearense de futsal

Ceará e Pires Ferreira fizeram um jogo recheado de emoção, neste sábado (15), Ginásio Vovozão, em Porangabuçu. A partida, válida pela ida das semifinais do certamente estadual, teve transmissão ao vivo da TV Diário.

Confiante após eliminar a favorita equipe do Horizonte na fase anterior à semifinal, o Alvinegro de Porangabuçu buscou a marcação dos seus gols do início ao fim. No fim, saiu premiado com o placar de 5 a 3, que lhe dá vantagem para a próxima partida, que acontece no próximo sábado (22).

Os gols do jogo foram marcados por Jefinho, Dudu (2 vezes), Lambão e Ronner para o Ceará. Pelo Pires Ferreira marcaram Son, Neyeric eAlysson.

O fixo do Ceara, Dudu, comemorou o resultado. “Estou muito feliz em ter ajudado o Ceará. Já tinha feito um gol diante do Horizonte e agora marquei mais um. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, um time bom, mas um jogo muito bom de jogar. Agora é aprimorar e buscar a classificação no jogo fora de casa”

Véi, fixo do Pires Ferreira, por sua vez, lamentou: “sabíamos que seria um jogo difícil, o time deles apoiado pela torcida, e jogando nos contra-ataques”, comentou.