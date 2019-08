Ceará vai solicitar áudio do VAR na partida contra o São Paulo e pede apoio da FCF

A não marcação de pênalti a favor do Ceará na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no último domingo (18), continua rendendo polêmica no mundo futebolístico. Através de seu perfil oficial, Robinson de Castro, presidente do Vovô, afirmou, no início da tarde desta terça (20), que o clube irá entrar com pedido à Comissão de Arbitragem para ter acesso ao áudio da conversa entre VAR e árbitro de campo da partida contra a equipe paulista. O dirigente alvinegro aproveitou para também pedir o suporte da Federação Cearense de Futebol (FCF).

"Vamos solicitar à Comissão de Arbitragem o áudio contendo a conversa entre o árbitro de campo e os que estavam na cabine do VAR", afirmou o diretor por meio de seu Twitter.

O lance que tem gerado indignação nos amantes do futebol aconteceu no último domingo (18), no estádio do Morumbi, na cidade paulistana. Com o marcador apontando 14 minutos da segunda etapa, Felippe Cardoso levou uma "trombada" do goleiro são-paulino Tiago Golpi, que sequer tocou na bola.

Próximo ao lance, o juiz Gilberto Castro Júnior foi acionado pelo árbitro de vídeo, mas optou por não analisar a jogada no monitor.

"Acredito que não há nada a esconder. Transparência é Tudo! FCF precisamos do seu apoio", finalizou o dirigente com o pedido à entendida cearense de futebol.

No próximo domingo (25), o Ceará recebe o Flamengo, na Arena Castelão. A partida será às 19h, pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão. Ingressos para a torcida visitante esgotaram. Para os donos da casa, restam pouco mais de duas mil entradas.