Ceará vai até o limite financeiro, mas atacante Rossi acerta com o Bahia

O Ceará tentou bastante e fez todos os esforços possíveis para contratar o atacante Rossi, mas o destino do atleta será o Bahia. O jogador já acertou com o Tricolor Baiano e viajou a Salvador para realizar exames médicos e assinar contrato. A informação foi divulgada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A diretoria do Alvinegro foi até o limite financeiro que poderia para contratar Rossi. Além de um salário robusto, de cerca de R$ 300 mil mensais, o Vovô também ofereceu alto valor de luvas para contar com o atacante de 26 anos.

A proposta e o projeto oferecido pelo Ceará foram tentadores e Rossi e seu empresário ficaram divididos, avaliando a possibilidade por vários dias. Porém, o atleta optou pelo clube baiano, onde terá vínculo por três temporadas.

Rossi estava livre no mercado após ter rescindido contrato com o Shenzhen FC, da China, no início de 2020. Além dos dois clubes nordestinos, ele despertou interesse também de Fortaleza, Fluminense, Vasco, Atlético-MG e clubes do exterior.

Sem o acerto com Rossi, o Ceará segue no mercado em busca de um atacante de velocidade que jogue pelos lados do campo. Mesmo com a vontade de contratar Rossi, o Vovô tem outras alternativas para o ataque em negociações que devem correr com maior celeridade nos próximos dias.

Em 2019, Rossi defendeu o Vasco, onde disputou 41 jogos e marcou quatro gols.