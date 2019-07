Ceará treina com Leandro Carvalho e Wescley entre os titulares para encarar o Internacional

O técnico Enderson Moreira intensificou a preparação do Ceará para o jogo contra o Internacional no próximo sábado (27), às 19 horas, no estádio Beira-Rio, pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro. Em treino realizado no CT de Porangabuçu, nesta terça-feira (23), o comandante realizou atividade com bola em campo reduzido e dividiu o elenco alvinegro em três times, que se enfrentaram em coletivo.

Esboçando os titulares no esquema 4-2-3-1, Enderson escalou o volante Pedro Ken na vaga de Willian Oliveira, que não participou na atividade devido lesão no nariz. No plantel principal, o atacante Leandro Carvalho, autor de gol contra o Palmeiras, e o meia Wescley, que foi poupado no último jogo, também ganharam posição. Atuando centralizado na armação, o recém-chegado Lima ficou na equipe, deixando Thiago Galhardo entre os suplentes.

O provável time que encara o time gaúcho pela 12ª rodada é: Diogo Silva; Valdo, Luiz Otávio, João Lucas e Samuel Xavier; Pedro Ken, Ricardinho, Lima e Wescley; Leandro Carvalho e Felippe Cardoso.

Baixas

Os desfalques foram o lateral esquerdo Thiago Carleto, que sentiu um desconforto na coxa direita, além dos atacantes Alex Amado e João Paulo, que se preparam para procedimento cirúrgico na sexta-feira (26). O goleiro Richard, que passou por cirurgia no joelho, também ficou fora da atividade.

Na tabela, o Vovô é o 13º colocado, com 14 pontos. A equipe soma quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas. A equipe embarca para o Rio Grande do Sul na quinta-feira (25), no turno da tarde, após o último treino em solo cearense.