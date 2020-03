Ceará teria maior público registrado em 2020 contra o Sport

Até a decisão da Justiça Federal que proibiu a realização de Ceará X Sport, válido pela Copa do Nordeste, com portões abertos, o Vovô tinha motivos para comemorar. Mais de 19 mil pessoas haviam garantido presença no evento esportivo, segundo dados do próprio clube. Com mais um dia de vendas, a expectativa era a presença de 23 a 25 mil pessoas na Arena Castelão, em partida considerada decisiva.

Veja detalhamento dos ingressos vendidos

Premium: 3.523

Especial: 2.690

Inferior Central: 2.011

Superior Central: 2.295

Norte Inferior: 3.380

Norte Superior: 5.282

Sul Superior: 258

Total: 19.439

Número este que significaria a maior presença de torcedores alvinegros no estádio, até o momento, na temporada de 2020. Até a presente data, o maior público registrado se deu no jogo contra o Vitória, pela Copa do Brasil, realizado na última quarta-feira. Naquela partida, 16,8 mil torcedores marcaram presença. Só o volume que havia confirmado presença já superaria a marca do jogo passado.

O técnico Enderson Moreira, em entrevista após o jogo contra o rubro-negro baiano, comemorava a presença do torcedor. "a gente espera que o torcedor possa vir no domingo, mandar uma energia ainda mais positiva, por que a gente precisa muito. A gente precisa contar muito com o público que tem nos incentivado, nos motivado para a gente voltar a ser apenas um. O torcedor pode contribuir muito lá de cima".

No entanto, o Alvinegro terá de adquirir forças por conta própria para obter êxito na partida.

Decisão

A partida contra o Sport, para o Ceará, é vida ou morte na Copa do Nordeste. Em 5º lugar na competição, dois pontos atrás do 4º colocado, o Vitória, o alvinegro precisa somar pontos para voltar à zona de classificação.