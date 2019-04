Ceará terá duas ausências importantes para confronto com Floresta

Após ser eliminado da Copa do Nordeste no último sábado (6), o técnico Lisca terá mais uma dor de cabeça. Isso porque os meias Wescley e Felipe Silva não entrarão em campo para defender o Ceará contra o Floresta, nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Os jogadores sofreram lesão muscular. No duelo de ida, as equipes empataram por 2 a 2, no estádio Domingão, em Horizonte.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Itaquera, na quarta-feira (3) passada, Felipe Silva precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo com dores musculares. O meia sofreu uma lesão grau dois e será ausência diante da equipe da Vila Manoel Sátiro.

Outro que também não estará em campo é o meia-atacante Wescley. O atleta que se tornou a compra mais cara da história do futebol cearense, deixou o campo ainda na primeira etapa no último sábado (6), partida em que o Vovô foi derrotado por 2 a 0 pelo Náutico e acabou eliminado da Copa do Nordeste, na Arena Castelão.

O camisa 27 do Vovô teve uma lesão grau um na parte posterior da coxa direita e deve passar cerca de 15 dias em período de tratamento.

Perto do retorno

Lesionado desde outubro do ano passado, Juninho Quixadá pode estar próximo de voltar aos gramados. O meia passou por exame de imagem na segunda-feira (8) e retorna nesta terça (9) ao médico onde irá reavaliar a lesão no quadril.

O clube batalha para que o atleta retorne no início da Série A, que tem começa no fim deste mês com o Vovô recebendo o CSA/AL, na Arena Castelão, no dia 28.