Ceará terá 3 desfalques diante do Athletico-PR, confirma Enderson Moreira

Para o confronto deste sábado (31) contra o Athletico, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão, o Ceará deve entrar em campo sem três peças importantes em seu time. Luiz Otávio, que se recupera de uma entrose no tornozelo, Leandro Carvalho, que sofreu uma concussão na derrota para o Flamengo e sente dores de cabeça, e o lateral Samuel Xavier, com virose, não devem defender a camisa alvinegra diante do time curitibano. A informação foi confirmada pelo técnico Enderson Moreira, em entrevista coletiva realizada nesta quinta (29), na sede do clube.

"São três jogadores que estão praticamente descartados", confirmou o treinador alvinegro. "Samuel (Xavier) jogou domingo (contra o Flamengo) já estando com virose e não conseguiu treinar essa semana. O Luiz Otávio ainda está com a lesão no tornozelo e o Leandro Carvalho, em função da pancada da cabeça, temos que ter mais atenção e é muito remota a chance de participar".

Está será a segunda partida seguida sem Luiz Otávio, que sofreu a lesão na derrota contra o São Paulo, na 15ª rodada. Em seu lugar, Enderson deve optar por manter Tiago Alves na zaga ao lado de Valdo.

Leandro Carvalho atuou contra o Flamengo, mas precisou deixar a partida sair após um choque de cabeça com o flamenguista Renê. Mateus Gonçalves, seu substituto direto, deve ganhar mais uma oportunidade como titular. O ponta foi autor do primeiro gol na vitória sobre o Palmeiras, na Arena Castelão. Sem Samuel Xavier, uma das principais peças do Vovô, Cristovam deve ser titular. O lateral ganhou a primeira oportunidade nesta Série A na goleada contra a Chapecoense e teve atuação elogiada pelo técnico Enderson Moreira.

"A gente prepara todos os atletas para essas situações. Não tem que lamentar quem não vai participar, mas sim enaltecer quem vai entrar e mostrar confiança", disse o técnico, que confirmou mais mudanças no time de sábado (31) por conta de desgaste físico. "Temos outros atletas que estão passando por um processo muito difícil de recuperação. A gente acha que uma ou duas mexidas é o ideal, mas podemos fazer um número de trocas até maior pelo desgaste. Deixamos de ter alguns atletas com determinadas características, mas ganhamos outros com novas meios", finalizou.

A delegação alvinegra viaja no fim da tarde desta quinta (29) para Curitiba-PR, onde enfrentará o Athletico, às 19h, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.