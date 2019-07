Ceará tenta retorno de Arthur Cabral, mas Palmeiras não libera empréstimo

Buscando mais um centroavante no mercado, o Ceará tentou o retorno do atacante Arthur Cabral por empréstimo até o fim da Série A do Brasileiro, mas o Palmeiras não liberou o jogador de 21 anos. A informação foi confirmada pelo próprio presidente alvinegro, Robinson de Castro, que revelou a recusa da oferta junto ao time paulista.

Revelado na base alvinegra, o atleta foi o destaque do Vovô no ano passado, quando encerrou a temporada com 24 gols. Negociado com o Palmeiras antes mesmo do término do Brasileirão, seguiu no clube cearense até dezembro, se apresentando posteriormente ao Verdão - contrato até 2023 com valor de R$ 5 milhões. Na transferência, o Ceará manteve 50% dos direitos federativos do atleta e pode lucrar com uma futura venda do atacante.

Sem agradar ao técnico Felipão, Arthur Cabral disputou apenas seis partidas em 2019, marcou um gol e perdeu espaço entre os centroavantes - a posição tem a concorrência de Borja e Deyverson, além dos recém-chegados Henrique Dourado e Luiz Adriano.

A próxima partida do Palmeiras é nesta terça-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque, contra o Godoy Cruz-ARG. O jogo é a volta das oitavas da Libertadores, com o primeiro duelo empatado em 2 a 2 na Argentina. Mesmo inscrito no torneio, Arthur Cabral não deve atuar já que a equipe apresentou o elenco sem o atleta nas redes sociais.

Elenco

Para a disputa do Brasileirão, o Ceará tem três jogadores que podem atuar como camisa 9: Bergson, Felippe Cardoso e Romário. O clube consultou Edson Cariús, Lucas Barrios, Léo Bonattini e Lucão para a posição, todas tratativas sem avanço.

O artilheiro da equipe na competição é o meia Thiago Galhardo, com três gols e duas assistências. Mesmo sem balançar as redes, os centroavantes alvinegros têm se mostrado com grande volume de jogo e participação no esquema 4-2-3-1 do comandante Enderson Moreira.