Ceará tenta o empréstimo de Lima e aguarda decisão do Grêmio

O Ceará tem interesse no retorno do meia Lima, que pertence ao Grêmio e estava emprestado ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Buscando reforços para a sequência da Série A do Brasileiro, o presidente Robinson de Castro afirmou que o clube deseja contar com o jogador e aguarda um posicionamento do time gaúcho para encaminhar a negociação.

"Vamos sempre tentar o Lima, mas é difícil. O Grêmio sabe do nosso interesse. Se atenderem, vamos negociar o modelo jurídico da vinda dele", afirmou o dirigente.

Atuando pelo Vovô em 2017, Lima foi destaque na campanha que culminou com o acesso alvinegro à elite nacional ao disputar 22 jogos e marcar cinco gols. Na última temporada, quando jogou no Oriente Médio, o atleta fez 24 partidas e balançou as redes uma vez. Revelado no Grêmio, o contrato com a equipe de Porto Alegre vai até 2021.

A expectativa da diretoria tricolor, caso não surja nenhuma proposta de compra, é reintegrar o meia de 23 anos ao elenco. No entanto, o reaproveitamento do atleta passa pelo técnico Renato Portaluppi, que pode cedê-lo para um novo empréstimo.