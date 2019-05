Ceará tenta garantir liderança da fase de grupos da Série A-2 do Brasileirão Feminino

O Ceará faz seu último jogo na primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino na tarde desta quarta-feira (8), às 17h, no estádio Presidente Vargas. Válido pela quinta rodada da competição, as Meninas do Vovô enfrentam o Tiradentes-PI, vice-líder do grupo com 8 pontos, enquanto as alvinegras têm 10.

Invictas com três vitórias e um empate,um triunfo contra o time piauiense garante a classificação do Vozão para as oitavas-de-final do Campeonato. O mata-mata começa neste domingo (12) e os confrontos serão sorteados antes.

Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Orlando Júnior não poderá contar com a centroavante Valéria, artilheira da equipe no campeonato com 5 gols marcados, que ficará de fora da partida por supensão automática por ter tomado o terceiro cartão amarelo na partida contra o ESMAC-PA. Na vaga da goleadora, o treinador deve colocar a atacante Gisele.

Para acompanhar o jogo, o torcedor deve levar 2kg de alimentos não perecíveis. O Ceará disponibilizou o portão principal do estádio para acesso ao público que for asssitir a partida.