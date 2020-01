Ceará tenta contratação de meia Jonatan Gómez, do São Paulo

O Ceará tem um alvo no mercado para o meio-campo: Jonatan Gómez, do São Paulo. O Diário do Nordeste apurou que a diretoria alvinegra inicou contato com o estafe do meia argentino, mas a negociação está em estágio inicial.

Como o contrato do atleta com o São Paulo se encerra em julho de 2020, a compra dos direitos do jogador não é descartada. Na última temporada, o time tricolor emprestou o atleta ao CSA para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogador atuou em 26 partidas e marcou cinco gols.

A reportagem apurou também que outros times brasileiros têm interesse no atleta, como o Bahia. Segundo o UOL Esporte, a LDU, do Equador, e o Guarín, do Paraguai, o desejam como reforço para a Libertadores.

Revelado pelo Rosario Central, da Argentina, Jonatan Gómez defendeu diversas equipes do país até migrar ao mercado colombiano. Em grande fase no Deportivo Pasto-COL, foi negociado posteriormente com o Independiente Santa Fé-COL e depois com o São Paulo. A chegada ao time tricolor ocorreu em 2017 com aval do então técnico Rogério Ceni.

Sem conseguir se firmar, foi emprestado ao Al-Fayha, da Arábia Saudita, e ao CSA. O atual treinador Fernando Diniz vai avaliá-lo junto aos demais atletas que retornam de empréstimo no início da próxima semana.

Ficha de Jonatan Gómez

Nome completo: Jonatan David Gómez Ospina

Data de nascimento: 21/12/1989 (27 anos)

Local de nascimento: Capitán Bermúdez-ARG

Posição: meio-campista

Altura: 1m71

Peso: 71kg

Clubes que defendeu: Rosario Central-ARG (2008-2011), Banfiled-ARG (2010-2012), Real Murcia (2012-2013), Arsenal de Sarandí-ARG (2013-2014), Atlético Tucumán-ARG (2014), Deportivo Pasto-COL (2015), Independiente Santa Fé-COL (2016-2017), Al-Fayha (2018) e CSA (2019), São Paulo (2017-2019)