Ceará tem um retorno e uma baixa para o jogo com o Flamengo

Após o empate com o São Paulo na Arena Castelão, o Ceará encara o Flamengo, já campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira (27). O elenco alvinegro vai ter um retorno e uma baixa para a próxima partida, às 21h30, no Maracanã.

Como baixa, o técnico Adilson Batista não tem o zagueiro Luiz Otávio, suspenso pelo 3º cartão amarelo por reclamar com a arbitragem. O retorno é no mesmo setor, Eduardo Brock, que volta de suspensão. As reposições podem interferir no esquema tática do Vovô, que costuma ser o 4-2-3-1.

"Pode ser o Valdo e o Tiago Alves (na zaga), pode ser os três (com Brock). Posso fechar a casinha com os três. Por que não?", brincou o treinador.

O Vovô se reapresenta na segunda (25), com atividade às 10 horas, no CT de Porangabuçu. Na tabela, o Ceará está em 15º, com 37 pontos na tabela.