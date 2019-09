O Ceará tem um desfalque certo para o jogo contra o Atlético-MG no domingo (29). Trata-se do atacante Leandro Carvalho, que recebeu o cartão amarelo diante do Cruzeiro e cumpre suspensão automática na 22ª rodada da Série A do Brasileiro.

O lance ocorreu aos 17 minutos do 2º tempo, quando Leandro Carvalho reclamou de uma falta marcada e acabou advertido pela arbitragem. O atleta ainda foi substituído aos 43, para dar lugar ao meia Wescley, após apresentar dores na cintura.

Em campo, o lateral-direito Samuel Xavier também recebeu cartão. O técnico Enderson Moreira revelou que o atacante Mateus Gonçalves é o favorito para assumir a posição entre os titulares.

A delegação alvinegra se reapresenta na quinta (26), às 15h30, no CT de Porangabuçu. O time encerra a preparação para o duelo com o Galo em Minas Gerais, uma vez que a partida ocorre no estádio Independência, às 19 horas.