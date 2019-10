Ceará tem três desfalques confirmados para o jogo contra o Bahia

O Ceará não contará com três jogadores contra o Bahia: o lateral Samuel Xavier, o volante Fabinho e o meia Thiago Galhardo. Titulares diante do Santos, os atletas são desfalques por acúmulo de cartões.

As baixas afetam diretamente o Vovô. Remanescente da temporada passada, Fabinho é o atleta alvinegro com mais minutos na Série A do Brasileiro, totalizando 2.250 minutos. Já Galhardo é o artilheiro da equipe na competição, com nove gols, enquanto Samuel Xavier tem duas assistências.

O clássico nordestino ocorre segunda-feira (21), às 19h30, no estádio Pituaçu. O duelo é válido pela 26ª rodada do Brasileirão.