Ceará tem recurso negado, e jogo contra o Sport será com portões fechados

A partida entre Ceará e Sport deste domingo (15), às 15h30, na Arena Castelão, válida pela Copa do Nordeste, vai ocorrer sem público devido risco de propagação do coronavírus. A diretoria alvinegra até entrou com recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) para revogar a decisão do Governo do Estado de fechar os portões da partida, mas teve o pedido negado.

Dessa forma, a partida ocorre sem a presença de torcedores. O motivo alegado pelo Núcleo de Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Ceará (PRCE) para solicitar a decisão da Justiça foi de que o mundo vive o cenário de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Mais de 25 mil torcedores eram esperados para o confronto de logo mais.

Na noite de sábado (14), o juiz José Vidal Silva Neto, plantonista da 1ª Vara da Justiça Federal, tinha acatado ação cautelar impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF), sob pena do pagamento de multa de R$ 1 milhão.

Confira nota do clube

SEM TORCIDA: Mesmo com recurso interposto ao Tribunal Regional da 5ª região, que visava revogação de decisão proferida pela 1ª Vara da Justiça Federal, no sentido de determinar a realização da partida entre Ceará x Sport com portões fechados, o Ceará Sporting Club, infelizmente, não conseguiu alteração na determinação. Portanto, a partida entre Ceará x Sport, que acontece nesse domingo, às 15h30, acontecerá com portões fechados à torcida.