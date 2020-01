Ceará tem quase todos os jogadores do elenco regularizados, restando apenas três atletas

Com muitas contratações e uma grande reformulação no elenco, o Ceará garantiu ao técnico Argel Fucks novas opções para montar o Alvinegro neste ano. Ao todo, entre contratações e renovações, o Ceará acertou com 13 atletas para 2020. Destes reforços, quase todos já foram regularizados, restando apenas três atletas para que o elenco fique totalmente à disposição do treinador.

Até agora, o Ceará já acertou a contratação do goleiro Fernando Prass, o lateral-direito Eduardo, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, os zagueiros Klaus e Tiago Pagnussat, os volantes Charles e Marthã, o meia Vinícius e os atacantes Rafael Sóbis, Rodrigão e Rogério.

Além disso, garantiu a permanência do atacante Mateus Gonçalves e renovou o empréstimo do meia Lima.

Com exceção destes dois últimos e também do volante Marthã, que ainda tem problemas de documentação, todos os outros atletas já foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão aptos a atuar.

O Ceará trabalha com celeridade e a tendência é que Lima, Mateus Gonçalves e Marthã sejam regularizados nos próximos dias. Porém, caso isso não aconteça até esta sexta-feira (24), nenhum deles poderá ser relacionado para a partida de domingo (26), contra o Frei Paulistano, na estreia do Vovô em 2020.