Ceará tem o 2º melhor ataque dos times da Série A; confira jogadores com mais participações em gol

Eliminado da Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Ceará apresenta o segundo ataque mais efetivo da Série A do Campeonato Brasileiro, com 37 gols - o Grêmio tem 39. Entrando em campo 22 vezes na temporada, o Vovô apresenta média de 1,6 gol por jogo e passou em branco apenas cinco vezes. Nesta quarta-feira (10), o Alvinegro enfrenta o Floresta pela semifinal do Campeonato Cearense, às 21h30, na Arena Castelão, e pode conquistar a vaga com um empate diante do Verdão.

Criticado por escalar um time alternativo na derrota para o Náutico, no último sábado (6), o técnico Lisca vai mandar força máxima na semifinal do Estadual, com um ataque provável formado por Roger, Leandro Carvalho, Chico e Fernando Sobral. As ausências ficam com o meias Felipe Silva e Wescley, que sofreram lesões musculares e desfalcam a equipe.

Confira ranking de participação direta em gols do Ceará em 2019 (gols + assistências):

8 - Felipe Silva (5G + 3A)

8 - Ricardo Bueno (6G + 2A)

8 - Roger (4G + 4A)

6 - Chico (5G + 1A)

5 - Samuel Xavier (2G + 3A)

4 - Thiago Carleto (2G + 2A)

3 - Juninho (1G + 2A)

3 - Matheus Matias (2G + 1A)

3 - Vitor Feijão (2G + 1A)

2 - João Paulo (1G + 1A)

1 - Edinho (1A)

1 - Eduardo Brock (1G)

1 - Felipe Jonathan (ex-clube com 1G)

1 - Ricardinho (1G)

1 - Tiago Alves (1G)

1 - Wescley (1A)

1 - Willian Oliveira (1G)