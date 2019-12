Ceará tem interesse em lateral esquerdo do Athletico/PR

O Ceará tem interesse na contratação do lateral-esquerdo Abner, do Athletico/PR. Segundo o GloboEsporte.com, o clube paranaense deve emprestar o atleta de 23 anos, que já foi removido do site oficial. Além do Vovô, o Bragantino, atual campeão da Série B, também monitora a situação do jogador.

Nascido em Londrina, no Paraná, Abner sempre foi tratado como uma joia do futebol brasileiro. Revelado pelo Coritiba, foi negociado com o Real Madrid ainda no início da carreira e passou a integrar o time B espanhol. Depois passou pelo Estoril-POR até retornar ao time alviverde.

A chegada ao Furacão ocorreu em maio de 2019, com vínculo até o fim da temporada. Mesmo tendo participado de apenas oito jogos, a expectativa da diretoria é renovar o contrato e dar bagagem ao jovem para aproveitá-lo no futuro.

No caso de Porangabuçu, a contratação é tratada como prioridade porque o Ceará não tem nenhum lateral-esquerdo no plantel para 2020. Capitão da base alvinegra, Mateus Farias agradou ao técnico Argel Fucks e pode ser integrado ao time principal que disputará o Campeonato Cearense. O time ainda participará da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Taça Fares Lopes.