Ceará tem duas baixas por lesão para jogo contra Guarany neste sábado

O Ceará tem dois desfalques por lesão para o confronto contra o líder do Campeonato Cearense, Guarany de Sobral, neste sábado (29), às 16h, no Presidente Vargas. A assessoria do clube alvinegro informou nesta sexta-feira (28) que os atacantes Rick e Léo Chu não vão ao jogo.

Confira a nota do Departamento Médico do Vovô

Rick: Recebeu nova pancada na coxa (contra o Caucaia) e segue com tratamento na musculatura posterior direita.

Léo Chú: Levou um pisão no tornozelo direito, irá tratar e está fora da partida de amanhã. Será reavaliado no fim de semana'

Os dois atletas atuaram na última partida pelo estadual, na vitória contra o Caucaia por 1 a 0, quando o técnico Enderson Moreira mandou ao campo a equipe considerada reserva.

No Cearense, o Ceará ocupa a vice-liderança da 2ª fase, com 7 pontos, atrás somente dois pontos do Guarany, com chances de assumir a liderança no PV.