Ceará tem 8 jogadores pendurados para o Clássico-Rei

O Ceará já começa a concentrar forças para a disputa do Clássico-Rei, que ocorre no domingo (10), às 17 horas, na Arena Castelão. O planejamento, no entanto, passa pelo duelo desta quinta (7), quando o Vovô enfrenta o Internacional no mesmo estádio, às 19h30, com oito atletas pendurados.

A lista conta com: o goleiro Diogo Silva, o zagueiro Luiz Otávio, os volantes William Oliveira e Pedro Ken, os meias Felipe Silva e Lima, e os atacantes Felippe Cardoso e Bergson. Desta forma, o técnico Adilson Batista pode rodar peças para evitar uma suspensão por acúmulo de cartões.

Na tabela, o time alvinegro ocupa a 15ª posição, com 33 pontos - distante dois da zona de rebaixamento. Para o duelo com os gaúchos, a comissão técnica não conta com o zagueiro Tiago Alves, com inflamação no joelho, e o atacante Juninho Quixadá, em transição.