Ceará tem 5 desfalques confirmados contra o Palmeiras

Apesar da vitória sobre o Fluminense nesta quarta-feira (2) tranquilizar o Ceará, o técnico Adilson Batista tem outro desafio além do próprio Palmeiras neste sábado (2), às 19h, no Allianz Parque. Para o confronto contra o vice-líder do Brasileirão, o Vovô não conta com 5 atletas: Lima (conjuntivite), Tiago Alves (transição), João Lucas (sentiu dor no adutor na partida de ontem e faz exames hoje), Juninho Quixadá (desconforto no adutor e com quadro de crise renal) e Luiz Otávio (cansaço muscular).

Dentre as ausências, as mais preocupantes são as do zagueiro Luiz Otávio e do lateral esquerdo João Lucas. Sem outro lateral para a posição, o treinador Adilson Batista improvisou o zagueiro Eduardo Brock contra o Flu, quando João Lucas sentiu o adutor na 2ª etapa.

Porém, sem Luiz Otávio, Brock deve fazer dupla com Valdo na zaga, exigindo que outro jogador cumpra a função na lateral esquerda. No elenco, o volante Auremir pode desempenhar o papel, como já fez pelo Fortaleza em 2015, comandando por Marcelo Chamusca.

Além de Auremir, Samuel Xavier pode ser deslocado da direita para a esquerda, como já fez em algumas oportunidades com a camisa alvinegra. O volante Fabinho pode atuar pela lateral direita, onde faz a cobertura do camisa 22 quando o mesmo sobe para o ataque.

No começo de outubro, o Ceará desligou o reserva da lateral, Thiago Carleto, sem contratar um substituto.

Com 33 pontos na tabela de classificação, o Vovô tem sequência complicada nas 9 rodadas restantes do Campeonato, encarando Internacional e Fortaleza após o Palmeiras.