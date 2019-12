Ceará tem 3 desfalques e 2 retornos contra o Botafogo, na última rodada do Brasileirão

O Ceará não conta com 3 jogadores titulares na rodada final do Brasileirão, contra o Botafogo. Para o confronto válido pela 38ª rodada, às 16h deste domingo (8), no Engenhão, o técnico Argel Fucks não terá o lateral esquerdo João Lucas, o volante Fabinho e o meia Lima. O último foi expulso na derrota para o Corinthians enquanto os outros dois receberam o 3º cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Porém, o zagueiro Valdo e o volante William Oliveira, suspensos, retornam para o jogo final.

Para a posição de João Lucas, o Vovô não possui reservas de origem na lateral esquerda. A alternativa, já usada contra o Palmeiras, é improvisar Cristovam no setor. No lugar de Fabinho e de Lima, William Oliveira e Mateus Gonçalves devem ser os escolhidos.

O Alvinegro de Porangabuçu tem 38 pontos na tabela de classificação e torce por tropeços do Cruzeiro na reta final do Campeonato. A Raposa é adversário direta da equipe cearense na luta contra o rebaixamento.