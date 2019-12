Ceará tem 2 desfalques e um retorno entre os titulares diante do Corinthians

O técnico do Ceará, Argel Fucks, tem difícil missão dentro de casa contra o Corinthians nesta quarta-feira (4). Para o confronto válido pela 37ª rodada do Brasileirão, o Vovô não conta com 2 titulares: o zagueiro Valdo e o volante William Oliveira. Ambos receberam o 3º cartão amarelo no empate com o Athletico/PR e cumprem suspensão.

Para a zaga, Eduardo Brock e Luiz Otávio são as opções enquanto Ricardinho é a alternativa para o meio. O volante entrou justamente no lugar de William durante o jogo contra o Furacão.

Apesar das ausências confirmadas, há um retorno certo para o time: o lateral Samuel Xavier, que cumpriu suspensão na última rodada, assumindo a posição de Cristovam na direita.

O Alvinegro cearense, em 16º, recebe o Timão na Arena Castelão às 19h30 em busca de ficar mais próximo da permanência na elite nacional. Do outro lado, o time paulista, em 8º, luta para garantir vaga na pré-Libertadores. Confira a tabela atualizada do Brasileirão.