Ceará sonda contratação de lateral Bruno Pacheco, da Chapecoense

O Ceará mira a contratação do lateral esquerdo Bruno Pacheco, da Chapecoense. Segundo o GloboEsporte.com, o atleta tem vínculo até 2021 no time catarinense, mas deve ser negociado porque o salário é considerado alto para o planejamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

A diretoria também recebeu contatos de Bahia e Fluminense. Em 2019, Bruno Pacheco foi titular absoluto e participou de 53 partidas. Natural de Araraquara/SP, acumula passagens por clubes como São Bento, Bragantino, Guarani e Atlético/GO.

Com apenas Samuel Xavier confirmado para o setor, a chegada do reforço é prioridade no Vovô para 2020. A equipe alvinegra também monitora a situação do lateral Eduardo, ex-Chape, que recusou uma proposta do CSA para priorizar a negociação com o time de Porangabuçu.

Outro nome ventilado para a função é o de Abner, que foi colocado na lista de empréstimos do Athletico/PR. O técnico Argel Fucks estuda integrar o lateral esquerdo Mateus Farias, capitão do sub-20, no plantel profissional.