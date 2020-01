Ceará solicita mudança de local da partida contra Freipaulistano à CBF

O Ceará pediu à CBF para alterar o local do jogo contra o Freipaulistano pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, marcado para o dia 26 de janeiro (domingo), às 18h, na Arena Castelão. O gramado do estádio passa por reformas, com previsão de término para o dia 25, um dia antes da partida, solicitada pelo clube a mudar para o Presidente Vargas, no Benfica, no mesmo dia e horário.

A informação foi confirmada pelo assessoria do Vovô, que espera a resposta da CBF. O confronto contra o Freipaulistano será o 1º jogo oficial do Alvinegro em 2020, mas não deve contar com torcidas nas arquibandas. Devido à punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da confusão ocorrida no último Clássico-Rei, os portões do estádio serão fechados na ocasião.