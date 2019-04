Ceará segura empate contra o Esmac fora de casa pela Série A-2 do Brasileiro Feminino

Em Belém, o Ceará empatou sem gols com o Esmac-PA nesta quarta-feria (24), no Centro Esportivo da Juventude (CEJU). Com o resultado, o time alvinegro se mantém na liderança do Grupo A da Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida começou com 15 minutos de atraso por falta de policiamento.

Com a equipe titular, o Ceará fez jogo equilibrado contra a melhor defesa de seu grupo e a segunda melhor da competição: o Esmac só levou um gol nas quatro rodadas. A equipe cearense possui o segundo melhor ataque ao lado de Palmeiras e de 3B Sport, com 18 gols, atrás somente do São Paulo, com 20 tentos marcados. O Ceará havia goleado todos os adversários até então: 4 a 0 no Oratório, 5 a 2 no Santa Quitéria e 9 a 0 no São Valério.

O próximo jogo do Ceará será contra o Tiradentes-PI, pela quinta e última rodada da primeira fase, em casa, com data ainda a ser definida. São seis grupos de seis times em cada, com os dois primeiros passando para o mata-mata.