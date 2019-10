Ceará se reapresenta sem Lima, Juninho Quixadá e Tiago Alves

Pressionado para se distanciar do Z-4, o Ceará tem pela frente mais um confronto direto contra um carioca: o Fluminense. Focado no resultado diante do adversário tricolor, o elenco alvinegro se reapresentou na manhã desta segunda-feira (28), com informações atualizadas de alguns jogadores direto do departamento médico.

A principal ausência do treino foi a do meia-atacante Lima. Bastante acionado por Adílson Batista, o jogador foi diagnosticado com uma conjuntivite e não compareceu ao treino de reapresentação. Ele ainda não foi descartado para encarar o Fluminense.

Quem também permanece como dúvida é o meia-atacante Juninho Quixadá. Ele ficou na academia realizando processo de fortalecimento muscular após apresentar desgaste nos membros inferiores. Tiago Alves, que levou uma pancada no joelho na partida contra o Bahia, fez exames de imagem para saber a gravidade do trauma, mas de acordo com o DM alvinegro, o jogador não teve nenhum problema mais grave. Em tratamento, ele ainda é dúvida para o próximo confronto.

O único retorno previsto é do lateral-direito Cristovam. Suspenso contra o Vasco, o atleta está novamente à disposição, mas deve voltar ao banco de reservas, uma vez que Samuel Xavier é o titular da vaga.

O Vovô é o 15º colocado no Brasileirão com 30 pontos, mesma pontuação do Tricolor carioca, que está atrás pelo saldo de gols. Ceará e Fluminense se enfrentam na quarta-feira (30), às 21h30, na Arena Castelão. O jogo ainda vai contar com um sorteio de um carro 0km.