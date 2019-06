Ceará se reapresenta nesta segunda-feira (24) visando o reinício da Série A

O Ceará se reapresenta nesta segunda-feira (24) após 10 dias de folga durante a pausa da Série A do Brasileiro na Copa América. A atividade será comandada pelo técnico Enderson Moreira no CT de Porangabuçu, com início previsto para às 15h30.

O objetivo da comissão técnica é recondicionar fisicamente o elenco, com treinos realizados em dois turnos. Na última semana, uma parte dos jogadores retomou as atividades com exercícios orientados pelo departamento médico aos que sofreram contusões recentes, como o goleiro Richard, o meia Wescley e o atacante Romário.

A última partida do Vovô ocorreu no dia 13 de julho, na derrota para o Vasco por 1 a 0. O próximo duelo alvinegro é contra o Fluminense, dia 15 de julho, às 20h, no Maracanã, pela 10ª rodada da Série A do Brasileiro. Na competição, o time alvinegro ocupa a 13ª posição, com 10 pontos.