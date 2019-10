Ceará sai atrás, mas pressiona e arranca empate com Vasco

Em duelo de alvinegros na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebeu o Vasco e empatou por 1 a 1. Rossi abriu para os visitantes na primeira etapa. No período final, Bergson balançou as redes vascaínas e deixou tudo igual no marcado.

O jogo

Em primeiro período com muitas oscilações e falhas no setor ofensivo, principalmente por parte do Ceará, os donos da casa deixaram o gramado com o resultado positivo. O time carioca começou a partida melhor, mas foi no momento em que o Vovô estava crescendo na partida que saiu o gol vascaíno. Logo aos 17, Richard mandou na área e Rossi, recebeu nas costas de João Lucas, aproveitou para mandar com o pé direito para o fundo das redes.

Desorganizado no meio-campo e jogando sem um centroavante de ofício, os cearenses até tiveram oportunidades de empatar, mas falharam na hora de definir a batida para o gol.

De volta para a etapa final com Leandro Carvalho e Bergson nas vagas dos meias Lima e Ricardinho, respectivamente, o Ceará teve domínio total do segundo tempo enquanto o Vasco abdicou do ataque e ficou apenas na marcação.

O gol alvinegro saiu as 35, mas foi confirmado apenas aos 38. Felipe Silva deu passe de calcanhar de Fabinho que bateu para o gol e viu Fernando Miguel defender e espalmar para a lateral da área. Bergson veio de trás e mandou para o fundo das redes. No lance, o bandeira assinalou impedimento do centroavante do Vovô, mas, após consulta do árbitro de vídeo, o gol da equipe cearense foi validada.

Tendo conseguido o empate no marcador, o Ceará passou a pressionar mais ainda o Vasco em busca do segundo gol para repetir o feito contra o Bahia, na última segunda-feira (21), não teve eficiência para fazer a virada.

Com o resultado, o Vovô chegou aos 30 pontos, mas segue na 15ª colocação. Agora, o Alvinegro de Porangabuçu torce contra Cruzeiro e Fluminense para não ser ultrapassado na tabela e não terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Na próxima quarta-feira (30), o Ceará recebe o Fluminense, na Arena Castelão, às 21h30, pela 29ª rodada do Brasileirão.