Ceará: Revezamento que dá resultado

No Clássico-Rei, vencido pelo Ceará, por 2 a 1, no último sábado, pela Série A, o técnico Enderson Moreira surpreendeu ao escalar Lima e Leandro Carvalho de início. A dupla, aberta pelos extremos do campo, com Felippe Cardoso centralizado, deu muito trabalho à defesa tricolor e fez a diferença para o Alvinegro de Porangabuçu na partida.

A dupla participou diretamente do gol de Thiago Galhardo - outro destaque alvinegro no jogo - ganhando as vagas de Matheus Gonçalves e Felipe Silva, titulares contra o Inter na rodada anterior.

O técnico Enderson Moreira já havia ressaltado que um rodízio de atletas poderia ser feito a cada jogo, mudando de duas a três ‘peças’ para não descaracterizar o time.

Ou seja, o treinador do Ceará é adepto da escalação flexível, de acordo com o adversário, sem fixar um time titular.

“Sabemos da qualidade dos dois atletas que entraram e também dos que saíram. Mas nós pensamos em uma forma de jogo, de encaixe, dentro daquilo que tínhamos como proposta. Eu sempre digo, depois que você faz, é fácil criticar ou elogiar. O difícil é tomar a decisão. Eu faço isso embasado nos trabalhos, nos treinamentos, visualizando os nossos adversários”, explicou.



Em seguida, Enderson elogiou os dois - Lima e Leandro Carvalho - enumerando pontos positivos de ambos.

“Particularmente, eles fizeram um bom jogo. Fiquei feliz, porque a resposta foi muito positiva em termos de entrega, dedicação, questões táticas e técnicas”, analisou.

Satisfeito com o jogo que o Ceará fez, principalmente no 1º tempo, Enderson espera que o Ceará o repita contra a Chapecoense, no próximo sábado (10), na Arena Castelão, às 17 horas.

“O nosso 1º tempo muito bom, digno do que esta equipe pode fazer. Um dos melhores sob meu comando. Eu espero que a equipe continue com essa resposta diante da Chapecoense, que será um dos jogos mais difíceis”.