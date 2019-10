Ceará retorna ao calendário do Circuito Norte Nordeste de Hipismo com maioria em participação

A capital cearense volta a receber o Circuito Norte e Nordeste Guabi de Hipismo. Nesta sexta e sábado (11 e 12 de outubro), o Centro Hípico Harafah sediou a quarta e última etapa da competição, que contou com 132 participantes, sendo 87 representantes do Estado. A pontuação nas provas desses dois dias também foram válidas a Copa Sol & Mar de Hipismo.

"O perfil que a gente tem hoje é, na verdade, o do aluno crescente, vindo da base da escola. Tem vários alunos de alto rendimento, tem bastante alunos mais velhos também. É bem distribuído nas demais categorias", destaca Jorge Luis Passamani, organizador do evento e instrutor e chefe do Centro Hípico Harafah.

No primeiro dia de evento, houve cearense no pódio em quase todas as séries. Samara Vieira e Beatriz Porto, por exemplo, conquistaram o primeiro lugar dentro da serie especial de 1,30 metros pela categoria J Cavaleiro Top e Pre Júnior, respectivamente. Já na intermediária 1,20 metros, Gabriela Rattacaso conseguiu o primeiro no Mirim e Beatriz Porto no J Cavaleiro.

O segundo dia não foi muito diferente. Maria Paula Gomes, por exemplo, subiu neste sábado no pódio como campeã mini mirim na série de 1 metro. Atualmente com dez anos de idade, ela anda de cavalo desde os três e compete desde os seis. "Já ganhei várias competições e viajei para vários cantos, como Recife, Salvador, Maceió, Brasília e São Paulo", conta.

Ao lado dela, ainda recém chegada ao esporte, Marina Holanda foi vice mini mirim. Há três anos ela descobriu o hipismo, por meio de uma amiga, e subiu rapidamente de categoria. "Neste ano eu competi muito no Brasileiro de categorias e para muitas competições Norte Nordeste, então já estou bem mais tranquila nas provas", pontua.





"No Nordeste, somos a melhor federação com melhor quantidade de atletas representando a federação. De cunho nacional e internacional, tivemos um atleta representando o País no Paraguai há um mês. O esporte cada vez cresce mais, a gente é muito otimista em relação a isso", ressalta Jorge.

"Hoje a gente consegue liderar o ranking Norte Nordeste de várias categorias, mas o foco principal é sempre na base, nos mais novos, visando sempre o alto rendimento, o brasileiro de juventude, que esse é o foco de uma maneira geral, para conseguir o índice olímpico", acrescenta.