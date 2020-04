Ceará renova contrato de Kelvyn até o fim de 2021

O Ceará renovou o contrato do lateral esquerdo Kelvyn, de 20 anos. O novo vínculo é até o fim de 2021.

O atleta estava emprestado ao Vovô pelo Tubarão/SC, sendo um dos destaques da base alvinegra na última temporada. Em campo, atua também de volante, posição de origem na carreira.

A ascensão na Cidade Vozão, em Itaitinga, ocorreu de forma rápida. No início do ano, houve convite para integrar o profissional do time, com Kelvyn atuando em quatro partidas na atual temporada: três pelo Campeoanato Cearense e uma pela Copa do Nordeste.

"Apesar de ser meu primeiro ano no profissional do Ceará, tenho uma grande expectativa, sei que esse ano vou ganhar muita experiência com os outros jogadores. Tenho muito que aprender ainda, pois está só no começo, mas acredito que vai ser uma excelente temporada", declarou em contato com o Diário do Nordeste.

Para a posição, o jogador disputa vaga com Bruno Pacheco e Alyson. Na base, conquistou o Campeoanto Cearense pelo Vovô.

No processo de integração do departamento de futebol, o Ceará lançou outros três nomes oriundos da base no profissional: o zagueiro Lacerda e os atacantes Cristiano e Rick. Os jogadores aguardam a retomada dos treinos para seguir as atividades agora sob o comando de Guto Ferreira, não apresentado devido pandemia do novo coronavírus.