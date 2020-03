Ceará regulariza atacante Cléber

O atacante Cléber, contratado pelo Ceará vindo do Barbalha, já está regularizado e pode estrear pelo Vovô. O jogador, que iniciou os treinamentos no clube na segunda-feira, 9, em Porangabuçu, deve estar à disposição do técnico Enderson Moreira para o jogo de domingo, às 15h30, contra o Sport, no Castelão.

Vale lembrar que Cleber, por já ter atuado pelo Barbalha no Estadual e na Copa do Brasil, não poderá jogar estas competições pelo Vovô. Ou seja, o atacante poderá jogar pela Copa do Nordeste e a Série A do Campeonato Brasileiro, no início de maio.

Em 13 jogos no estadual, Cléber marcou 7 vezes. O atacante teve passagens pelo Icasa, Barbalha, Guarani de Juazeiro, Vitória, Concórdia e Guarany de Sobral antes de voltar à Raposa.